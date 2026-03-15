Historischer Titel für den BVB! Das gab es seit 30 Jahren nicht

SID 15.03.2026 • 18:23 Uhr Der Tabellenführer in der Liga gewinnt nach einer Durststrecke von knapp 30 Jahren zum zweiten Mal den Pokal.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben ihre knapp 30 Jahre währende Durststrecke beendet und sich zum insgesamt zweiten Mal den DHB-Pokal gesichert. Beim Final-Four-Turnier in Stuttgart bezwang das Team von Trainer Henk Groener im Endspiel die HSG Bensheim/Auerbach mit 30:25 (15:11).

Guro Nestaker war mit sieben Treffern die beste Werferin des Teams mit den drei WM-Silbermedaillengewinnerinnen Alina Grijseels, Lisa Antl und Sarah Wachter. Wachter parierte zwölf Würfe. Für Dortmund ist es der zweite Pokaltriumph nach 1997.

Der nächste BVB-Titel könnte folgen

Im Spiel um Platz drei hatte sich zuvor die HSG Blomberg-Lippe mit 29:27 (13:13) gegen den Thüringer HC durchgesetzt.