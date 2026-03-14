DHB-Pokal: BVB und Bensheim/Auerbach im Finale

SID 14.03.2026 • 20:49 Uhr Beim Final Four in Stuttgart treffen fünf Vize-Weltmeisterinnen im Endspiel aufeinander.

Borussia Dortmund und die HSG Bensheim/Auerbach stehen im Endspiel des DHB-Pokals der Frauen. Bundesliga-Tabellenführer BVB, der den Wettbewerb zum ersten und bislang einzigen Mal 1997 gewonnen hatte, besiegte im Halbfinale des Final Four in Stuttgart die HSG Blomberg-Lippe mit 35:32 (17:15).

Das Team mit den drei WM-Silbermedaillengewinnerinnen Alina Grijseels, Lisa Antl und Sarah Wachter trifft im Endspiel am Sonntag (16.15 Uhr/DF1) auf die HSG Bensheim/Auerbach, für die es der erste Triumph im DHB-Pokal wäre.