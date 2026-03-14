DHB-Pokal: BVB und Bensheim/Auerbach im Finale

Borussia Dortmund und die HSG Bensheim/Auerbach stehen im Endspiel des DHB-Pokals der Frauen. Bundesliga-Tabellenführer BVB, der den Wettbewerb zum ersten und bislang einzigen Mal 1997 gewonnen hatte, besiegte im Halbfinale des Final Four in Stuttgart die HSG Blomberg-Lippe mit 35:32 (17:15).
BVB und Bensheim/Auerbach im Finale
Beim Final Four in Stuttgart treffen fünf Vize-Weltmeisterinnen im Endspiel aufeinander.
Alina Grijseels und der BVB stehen im Finale
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Michael Schmidt
Das Team mit den drei WM-Silbermedaillengewinnerinnen Alina Grijseels, Lisa Antl und Sarah Wachter trifft im Endspiel am Sonntag (16.15 Uhr/DF1) auf die HSG Bensheim/Auerbach, für die es der erste Triumph im DHB-Pokal wäre.
Zuvor hatte sich der Bundesliga-Dritte Bensheim/Auerbach dramatisch gegen den Thüringer HC nach Siebenmeterwerfen mit 36:34 (31:31, 14:16) durchgesetzt. Die HSG um die Vize-Weltmeisterinnen Nina Engel und Mareike Thomaier hatte zunächst eine 25:21-Führung verspielt, um kurz vor Schluss von 29:31 noch auf Unentschieden zu stellen. Im Siebenmeterwerfen hatten die „Flames“ dann die besseren Nerven.