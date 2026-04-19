DHB-Pokal: Füchse Berlin - Bergischer HC im Finale im Free-TV, Livestream und Ticker

Ungleicher Kampf statt Traumfinale: Nach einem packenden Thriller zum Auftakt des Final Four winkt im Endspiel des DHB-Pokals die nächste Handball-Sensation. Der Außenseiter Bergischer HC kann den Wettbewerb gegen die Füchse Berlin erstmals gewinnen.
Gewinnt ein Außenseiter den Pokal?
Im Final Four des DHB-Pokals kommt es zu einer dicken Überraschung - und so greift nun der Außenseiter Bergischer HC gegen die Füchse Berlin nach dem Titel.
Der Bergische HC steht im Endspiel um den DHB-Pokal
© IMAGO/kolbert-press
Der BHC hatte am Samstag völlig überraschend den SC Magdeburg rausgeworfen und findet sich im Finale wieder. Das Spiel steigt am Sonntag um 15.45 Uhr.
So können Sie Bergischer HC – Füchse Berlin im DHB-Pokal-Finale live verfolgen:
- TV: ARD
- Stream: sportschau.de/Dyn
- Liveticker: SPORT1
Das vermeintliche Traumfinale machte das beherzt kämpfende Team des BHC um den Siebenmeterkiller Christopher Rudeck zunichte. Stattdessen hofft der Außenseiter nun selbst auf den großen Pokalcoup. Bei der zweiten Final-Four-Teilnahme könnte es zum ersten Titeltriumph kommen.
Bei den Berlinern hatte zuvor Torhüter Dejan Milosavljev seinen Vorderleuten mit 18 Paraden auf die Siegerstraße geholfen. Vorne überzeugte neben Welthandballer Mathias Gidsel (8 Tore) auch sein dänischer Weltmeister-Kollege Lasse Andersson mit elf Treffern als bester Schütze.