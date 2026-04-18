DHB-Pokal heute: Final-Four-Halbfinals LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 18.04.2026 • 12:45 Uhr Beim DHB Final Four kämpfen vier Top-Teams in Köln um den Pokalsieg. Die Favoritenrolle ist in den beiden Halbfinals am Samstag klar verteilt.

Am 18. und 19. April steigt in Köln das Finalturnier um den DHB-Pokal. Mit dem TBV Lemgo Lippe und dem Bergischen HC stehen zwei Teams im Final Four, die bei den Halbfinals am Samstag bereits für Überraschungen sorgen könnten.

Im ersten Halbfinale kommt es um 15.45 Uhr zum Duell zwischen Lemgo und Füchse Berlin. Die Füchse gehen als Deutscher Meister in die Partie und zählen auch insgesamt zu den Topfavoriten auf den Titel.

Handball DHB-Pokal heute LIVE: So verfolgen Sie die Final-Four-Halbfinals

TV: ARD (TBV Lemgo Lippe – Füchse Berlin)

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Direkt im Anschluss trifft der Bergische HC um 18.45 Uhr auf den SC Magdeburg, der als amtierender Champions-League-Sieger als klarer Favorit in das zweite Halbfinal-Duell geht.

Glas-Hallenboden sorgt für besondere Atmosphäre