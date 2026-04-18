Historische Szene im deutschen Handball

Beim Halbfinale im DHB-Pokal zwischen dem TBV Lemgo Lippe und den Füchsen Berlin ist es zu einer historischen Szene gekommen.
Historische Szene im Handball
Beim Halbfinale des DHB-Pokals zwischen dem TBV Lemgo Lippe und den Füchsen Berlin kommt es zu einer historischen Szene im deutschen Handball.
Nach einem Siebenmeter von Tim Freihöfer kommt es zu einer historischen Handball-Szene
© IMAGO/Philipp Stevens
Erstmals in der Geschichte des deutschen Handballs wurde eine Videobeweis-Entscheidung per Hallen-Mikrofon verkündet.
Die Berliner hatten einen Siebenmeter zugesprochen bekommen, doch Tim Freihöfer warf den Ball an die Latte. Von dort sprang er auf die Torlinie und wieder aus dem Tor.
Anschließend wurde geprüft, ob der Ball womöglich hinter der Linie war. Die Entscheidung, die in der Halle historisch verkündet wurde: kein Tor.
Dyn-Experte Pascal Hens merkte lachend an: „Da wollten sie die Ersten sein, die das machen, weil es war eigentlich relativ deutlich zu sehen, dass der Ball nicht hinter der Linie war – auch in Echtzeit.“