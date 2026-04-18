Historische Szene im deutschen Handball

Daniel Höhn 18.04.2026 • 17:11 Uhr Beim Halbfinale des DHB-Pokals zwischen dem TBV Lemgo Lippe und den Füchsen Berlin kommt es zu einer historischen Szene im deutschen Handball.

Beim Halbfinale im DHB-Pokal zwischen dem TBV Lemgo Lippe und den Füchsen Berlin ist es zu einer historischen Szene gekommen.

Erstmals in der Geschichte des deutschen Handballs wurde eine Videobeweis-Entscheidung per Hallen-Mikrofon verkündet.

Die Berliner hatten einen Siebenmeter zugesprochen bekommen, doch Tim Freihöfer warf den Ball an die Latte. Von dort sprang er auf die Torlinie und wieder aus dem Tor.

Anschließend wurde geprüft, ob der Ball womöglich hinter der Linie war. Die Entscheidung, die in der Halle historisch verkündet wurde: kein Tor.