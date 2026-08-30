DHB-Pokal: Magdeburg gegen Wetzlar - ein Zweitligist für Kiel

SID 30.08.2026 • 18:37 Uhr Die zweite Runde bringt einige Erstligaduelle. Der große Underdog aus der 3. Liga bekommt indes erneut einen Zweitligisten zugelost.

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg ist in der zweiten Runde des DHB-Pokals in einem Erstliga-Duell gefordert. Das Team des Erfolgstrainers Bennet Wiegert hat im Spiel gegen die HSG Wetzlar Heimrecht, das ergab die Auslosung am Sonntag in Gummersbach. Die Topteams THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt reisen dagegen jeweils zu einem Zweitligisten: Kiel muss beim TV 05/07 Hüttenberg ran, Flensburg ist beim VfL Lübeck-Schwartau gefordert.

Weitere Erstligavergleiche liefern sich die MT Melsungen und die Rhein-Neckar Löwen, die HBW Balingen-Weilstetten und der TSV Hannover-Burgdorf sowie der TVB Stuttgart und der HC Erlangen. Der Longericher SC aus Köln, einziger Drittligist im Wettbewerb, spielt in eigener Halle gegen den VfL Eintracht Hagen aus der 2. Liga.

Füchse Berlin steigen in zweiter Runde ein

Die zweite Runde wird vom 22. bis 24. September ausgespielt, die Sieger stehen im Achtelfinale ( 11./12. November). Dort steigen dann auch die besten drei Teams der vergangenen Pokalsaison ein: Titelverteidiger Füchse Berlin sowie der Bergische HC und die TBV Lemgo Lippe. Das Final Four findet im April 2027 in Köln statt. – Die Begegnungen der 2. Runde im Überblick:

SC Magdeburg (HBL) – HSG Wetzlar (HBL)

HBW Balingen-Weilstetten (HBL) – TSV Hannover-Burgdorf (HBL)

TVB Stuttgart (HBL) – HC Erlangen (HBL)

MT Melsungen (HBL) – Rhein-Neckar Löwen (HBL)

TV 05/07 Hüttenberg (2. HBL) – THW Kiel (HBL)

VfL Lübeck-Schwartau (2. HBL) – SG Flensburg-Handewitt (HBL)

HSC 2000 Coburg (2. HBL) – Frisch Auf Göppingen (HBL)

SG BBM Bietigheim (HBL) – GWD Minden (2. HBL)

TV Emsdetten (2. HBL) – ThSV Eisenach (HBL)

Dessau-Roßlauer HV (2. HBL) – VfL Gummersbach (HBL)

HC Elbflorenz Dresden (2. HBL) – Handball Club Hamburg (HBL)

TuSEM Essen (2. HBL) – 1. VfL Potsdam (2. HBL)