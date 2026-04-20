Handball: Füchse hoffen auf Pokal-Boost

SID 20.04.2026 • 05:30 Uhr Der deutsche Meister will den Schwung aus dem Triumph in Köln in die wegweisenden Wochen mitnehmen. Der Kapitän wird zum Pokal-Bewacher ernannt.

Max Darj trug den silbernen DHB-Pokal in seinen Armen und grinste. „Ich gebe ihn nicht Bob Hanning. Ich behalte ihn und stelle ihn zu Hause hin, da ist er safe“, sagte der Kapitän der Füchse Berlin lachend. Anders als die Meisterschale vor wenigen Monaten soll der Pokal den Berlinern diesmal unter keinen Umständen abhandenkommen.

Geschäftsführer Hanning konnte mit dem Vorschlag seines Anführers gut leben. „Das muss auf jeden Fall Max Darj machen, der hat ihn noch nie gewonnen und der geht heute mit ihm ins Bett“, sagte Hanning nach dem zweiten Berliner Triumph nach 2014 zufrieden.

Gidsel peilt Köln-Rückkehr an

Der Füchse-Boss hofft, die Euphorie aus dem 42:33 (22:17) im Finale gegen den Bergischen HC in die folgenden Wochen zu tragen. Schon am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) steht das wegweisende Bundesliga-Duell gegen den VfL Gummersbach an, in der Woche darauf folgt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Veszprém HC. „Den Pokal mit nach Hause nehmen zu können, das ist auch weitere Motivation für die jetzt kommenden Aufgaben“, sagte Hanning.

In der Bundesliga kämpfen die Berliner um eine gute Ausgangslage für eine mögliche direkte Qualifikation für die Champions League. In der Königsklasse wartet nach dem Duell mit Veszprém im Erfolgsfall das Final Four Mitte Juni – erneut in der Kölner Lanxess Arena. „Wir haben Riesen-Bock darauf, zurückzukommen“, sagte Welthandballer Mathias Gidsel, der erstmals eine Trophäe in der Kölner Lanxess-Arena gewann. „Jetzt haben wir ein gutes Momentum und müssen versuchen, das zu behalten.“

Füchse Berlin: Trophäenraub soll verhindert werden

Zuvor sollte der Pokal-Triumph aber gefeiert werden, Hanning schickte bei seinem Party-Befehl aber auch mahnende Worte mit. „Wir haben, als wir die deutsche Meisterschaft gewonnen haben, vielleicht ein bisschen viel gefeiert, und dann hat so ein bisschen der Fokus gefehlt. Ich hoffe, dass wir auch daraus ein Stückchen lernen“, sagte der 58-Jährige.