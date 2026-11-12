DHB-Pokal: Flensburg gewinnt packendes Achtelfinale

Zwei Heimsiege: Flensburg und Melsungen ziehen ins Viertelfinale ein.

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich in einem Krimi ins Viertelfinale des DHB-Pokals gekämpft. Der Tabellendritte der Bundesliga setzte sich knapp mit 35:34 (18:21) gegen den VfL Gummersbach durch. Deutlicher machte es die MT Melsungen: Die Hessen gewannen ohne Probleme mit 36:26 (18:10) gegen den Vorjahresfinalisten Bergischer HC.

Flensburg kämpfte sich in eigener Halle zurück und drehte einen zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand noch in einen Sieg. Bester Werfer der SG war Simon Pytlick mit neun Treffern.

In Melsungen machte derweil MT-Keeper Nebojsa Simic ein überragendes Spiel und trug mit 16 Paraden maßgeblichen zu dem deutlichen Heimsieg bei. Gegen die heimstarken Hessen war der BHC von Anfang an klar unterlegen und lag schon zur Halbzeitpause mit acht Toren zurück.