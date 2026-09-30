European League: Flensburg mit Auftaktsieg

Nach schläfrigem Start drehen die Flensburger erst in der zweiten Spielhälfte auf.

Handball-Spitzenklub SG Flensburg-Handewitt ist nach kleinen Startschwierigkeiten erfolgreich in die neue Saison der European League gestartet. Beim Auftakt in der zweithöchsten europäischen Spielklasse setzte sich das Team von Trainer Ales Pajovic am Ende deutlich mit 40:31 (20:20) gegen BM Granollers aus Spanien durch, eine Niederlage kassierte der Nordklub in der laufenden Saison noch nicht.

Am vergangenen Wochenende hatte Flensburg beim Unentschieden im Derby mit dem THW Kiel (31:31) zwar erstmals einen Punkt abgegeben, zuvor waren die beiden Nordrivalen im Gleichschritt mit jeweils fünf Siegen in die Liga gestartet. Am Samstag geht es gegen Frisch Auf Göppingen weiter (19.00 Uhr/DYN).

Die starke Form bestätigte Flensburg vor heimischer Kulisse gegen die spanischen Gäste zunächst nicht, nach schläfrigem Start stand es bereits nach vier Minuten 2:6. Mit etwas Mühe arbeitete sich die SG ins Spiel, im Anschluss ging es Kopf an Kopf weiter. Erst in der 35. Spielminute zog der Nordklub erstmals mit zwei Toren weg – und baute diese Führung sukzessive aus. Bester Werfer war Patrick Volz mit acht Toren.