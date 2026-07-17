Handball: Hamburg erneut Finalort der European League

SID 17.07.2026 • 13:17 Uhr 32 Mannschaften in acht Vierergruppen starten am 29. September in den Wettbewerb, der leicht modifiziert wurde.

In Hamburg wird in der kommenden Saison zum vierten Mal in Folge der Gewinner des zweitwichtigsten Europapokals im Männer-Handball ausgespielt. In der Barclays Arena findet am 22./23. Mai 2027 das Final Four statt, wie der europäische Verband EHF am Freitag am Rande der Gruppenauslosung bekannt gab.

32 Mannschaften in acht Vierergruppen starten am 29. September in den Wettbewerb, der leicht modifiziert wurde. Aus der Bundesliga sind Rekordsieger SG Flensburg-Handewitt, der VfL Gummersbach und der unterlegene DHB-Pokalfinalist Bergischer HC dabei.