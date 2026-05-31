Handball: Das Finale der European League im TV, Stream und Ticker

Conrad Fröhlich 31.05.2026 • 16:41 Uhr Auch in dieser Saison sind die deutschen Handball-Teams in der European League das Maß aller Dinge. Folglich kämpfen THW Kiel und MT Melsungen um die Krone.

Scheinwerfer an in der Hamburger Barclays Arena. Wer setzt sich im deutsch-deutschen Finale die Krone auf? Zur Auswahl stehen der THW Kiel und die MT Melsungen. Um 18 Uhr steigt das Finale der EHF European League.

Der Rekordmeister aus Kiel lieferte sich im Halbfinale einen echten Krimi mit dem französischen Montpellier HB und gewann das packende Duell mit 29:28. Einmal mehr konnte sich das Team aus dem hohen Norden auf einen überragenden Andreas Wolff verlassen, der die Führung in den Schlusssekunden mit einer starken Doppelparade festhielt.

Melsungen überrascht im Halbfinale

Favorit im Finale ist MT Melsungen nicht. Doch wie wohl sich die Hessen in der Underdog-Rolle fühlen, zeigten sie bereits im Halbfinale. Dort überraschte der Siebte der Handball-Bundesliga den Favoriten SG Flensburg-Handewitt und gewann nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit deutlich sowie souverän mit 37:30.

Folglich sprach Trainer Roberto Parondo vom „besten Spiel“. Dabei stachen Keeper Nebojsa Simic (15 Paraden in der zweiten Halbzeit) sowie Dainis Kristopans, der mit neun Treffern Toptorjäger war, heraus.

Handball European League heute live: So verfolgen Sie das Finale Melsungen-Kiel

TV: DF1

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