Flensburg und Gummersbach jubeln. Der Bergische HC verliert dagegen erstmals.

Die SG Flensburg-Handewitt präsentiert sich auch auf der europäischen Handballbühne weiterhin in Topform. Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann in der European League sein Gruppenspiel gegen den HC Buzau aus Rumänien problemlos mit 36:27 (17:14).

Mit drei Siegen aus drei Spielen steht Flensburg an der Spitze der Gruppe E. Auch in der Bundesliga ist die SG noch ungeschlagen.

Gummersbach führt Gruppe weiter an

Auch der VfL Gummersbach bleibt in Gruppe G ganz oben, gegen Pelister Bitola aus Nordmazedonien gelang ein 38:28 (20:15).

Der Bergische HC dagegen unterlag bei MRK Sesvete in Kroatien mit 31:37 (13:18), bleibt nach zuvor zwei Siegen aber Zweiter der Gruppe D. Die zwei besten Teams jeder Vierergruppe erreichen die Playoffs des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs.