Knorr fiebert Rekordspiel entgegen: "Einmalige Chance"

Die Vorfreude wächst von Tag zu Tag: Nationalspieler Juri Knorr fiebert dem Auftaktspiel der deutschen Handballer bei der Heim-Europameisterschaft in Düsseldorf entgegen. "Ein Spiel in so einer Form hat kein Spieler unserer Mannschaft je erlebt, und ich schon gar nicht. Ich kenne eine solche Atmosphäre nur als Zuschauer im Fußballstadion", sagte der Spielmacher der Süddeutschen Zeitung.