Handball-Kracher! DHB trifft in EM-Quali 2028 auf Hannings Italien

SID 26.03.2026 • 19:58 Uhr Auf dem Weg zum EM-Turnier 2028 sind Belgien und die Slowakei weitere Gegner des deutschen Teams.

Die deutschen Handballer haben für die Qualifikation zur EM-Endrunde 2028 (13. bis 30. Januar) in Spanien, Portugal und der Schweiz ein pikantes Los erhalten. Die EM- und Olympia-Zweiten treffen in der Gruppe 7 auf Italien und den deutschen Coach Bob Hanning.

Die Auslosung der acht Vierergruppen für die Ausscheidungsphase am Donnerstagabend in Lissabon ergab für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason außerdem Duelle mit Belgien und der Slowakei.

So läuft die EM-Quali

Die Qualifikation um 20 freie Plätze bei der EM-Endrunde beginnt im November und endet im Mai 2027. Die zwei stärksten Mannschaften aus jeder Gruppe und die vier besten Gruppendritten sichern sich die EM-Tickets. Das Gastgeber-Trio sowie Titelverteidiger Dänemark sind automatisch als Teilnehmer gesetzt.

Diese Teams lösen EM-Tickets