Brand vor Heim-EM: "Halbfinale sollte drin sein"

Brand zählt die aktuelle DHB-Auswahl nicht zu den Favoriten. In den letzten Monaten habe man "den Eindruck, dass ein paar Teams uns leistungsmäßig davongezogen sind. Aber das ist kein uneinholbarer Vorsprung", so der 71-Jährige: "An guten Tagen können wir jeden schlagen. Mit der Unterstützung unseres Publikums ist Vieles möglich."