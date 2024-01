Handball-EM: Der schwer erschütterte Geheimfavorit

Island stand vor frühem EM-Aus

Island mit Abschlussschwäche von Außen

In der Tat war es im Spiel gegen Ungarn sehr auffällig, dass die Außenspieler kaum eine Rolle in der Offensive gespielt haben. Auf der anderen Seite haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. So versenkten Elisson, Gudjonsson und Co. nur 4 von 13 Würfen von den Flügeln - eine unterirdische Quote!