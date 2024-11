Pflichtaufgabe gelöst: DHB-Frauen schlagen Ukraine zum EM-Start

Pflichtaufgabe gelöst, die Hauptrunde vor Augen: Deutschlands Handballerinnen sind mit einem Kantersieg in ihre Medaillenmission bei der EM in Österreich gestartet. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwang Außenseiter Ukraine in Innsbruck nach einer seriösen Leistung 30:17 (15:9) und geht selbstbewusst in das wegweisende zweite Vorrundenspiel gegen Ex-Weltmeister Niederlande.