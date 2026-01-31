660.000 Tickets! EHF feiert EM 2026 – und gesteht Patzer

SID 31.01.2026 • 15:06 Uhr Die EHF bewertet die EM 2026 als Erfolg. Nach Kritik aus Kroatien räumt sie Probleme beim Spielplan ein.

Die Europäische Handballföderation (EHF) hat die EM 2026 in Norwegen, Schweden und Dänemark als Erfolg gewertet, nach der massiven Kritik von Kroatiens Nationaltrainer Dagur Sigurdsson aber auch eigene Fehler eingeräumt. „Wir haben 660.000 Tageskarten verkauft“, sagte Generalsekretär Martin Hausleitner am Samstag auf der Abschlusspressekonferenz in Herning: „Das entspricht einer Auslastung von 85 Prozent. Nur die EM 2024 in Deutschland war erfolgreicher.“ Vor zwei Jahren hatten in Deutschland etwas mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer (96 Prozent Auslastung) die Hallen besucht.

EHF-Präsident zeigt Verständnis, tadelt jedoch Sigurdssons Wortwahl

Zwei Tage nach der Wutrede von Sigurdsson reagierte EHF-Präsident Michael Wiederer mit Verständnis. In der Sache habe Sigurdsson recht gehabt: „Der Spielplan war nicht gut für Island und für Kroatien“, sagte der 70-Jährige. Man müsse „mit Kritik leben, wenn etwas nicht in bester Weise ist“, so Wiederer. Sigurdsson, der die EHF in einer knapp dreiminütigen Brandrede mit einer Fast-Food-Kette verglichen hatte, habe sich für die „inakzeptable“ Wortwahl aber „mittlerweile entschuldigt“.

„Wie Tiefkühlhähnchen“: Sigurdsson attackiert den knüppelharten Spielplan

Sigurdsson hatte vor dem Halbfinale gegen Deutschland eine beispiellose Abrechnung auf dem Podium in Herning abgeliefert. Seine Mannschaft hatte zuvor an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen antreten müssen und nach dem Abschluss der Hauptrunde im schwedischen Malmö eine rund vierstündige Busfahrt über 340 Kilometer zum Finalspielort Herning auf sich genommen. Nach zwei Spielen binnen 22 Stunden seien die Spieler „wie Tiefkühlhähnchen“ in den Bus gesteckt worden, klagte Sigurdsson.

Drei Jahre Vorlauf: Darum blieb der Spielplan unangetastet

Die Probleme seien zwar frühzeitig erkannt worden, Änderungen während des laufenden Turniers aber nicht mehr möglich gewesen, sagte Wiederer am Samstag nun. „Wenn Sie realisieren, dass der Spielplan verbessert werden muss – das war letztes Jahr –, dann kann man das nicht mehr ändern“, erklärte Wiederer. Spielpläne seien „Teil der Bewerbungsunterlagen“ und würden „drei Jahre im Voraus fixiert“.

Getrennter Rhythmus: Frauen schon 2026 mit Ruhetagen, Männer 2028 ohne Doppelbelastung