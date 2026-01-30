Der frühere Nationaltorhüter Silvio Heinevetter rechnet fest mit dem Endspiel-Einzug der deutschen Handballer bei der EM. "Ich denke, dass wir einfach bereit sind fürs Finale. Jeder hat das große Ziel", sagte Heinevetter vor Halbfinale gegen Kroatien (17.45 Uhr/ARD) bei ran.de: "Wir habe die Kroaten in der Vorbereitung schon nicht nur geschlagen, sondern auch dominiert. Das wird kein Spaziergang, aber wir werden das Ding wuppen."
Heinevetter glaubt an Final-Einzug: "Sind einfach bereit"
Der frühere Nationalkeeper sieht das DHB-Team gegen Kroatien im Vorteil.
Zuversichtlich: Silvio Heinevetter
Ohnehin sei laut Heinevetter "egal, gegen wen wir im Halbfinale spielen. Wir hatten eine viel stärkere Hauptrundengruppe und haben die ganz schweren Spiele gegen die Franzosen und die Dänen schon hinter uns", sagte der Olympiadritte von 2016.