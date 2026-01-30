Heinevetter glaubt an Final-Einzug: "Sind einfach bereit"

Der frühere Nationaltorhüter Silvio Heinevetter rechnet fest mit dem Endspiel-Einzug der deutschen Handballer bei der EM. "Ich denke, dass wir einfach bereit sind fürs Finale. Jeder hat das große Ziel", sagte Heinevetter vor Halbfinale gegen Kroatien (17.45 Uhr/ARD) bei ran.de: "Wir habe die Kroaten in der Vorbereitung schon nicht nur geschlagen, sondern auch dominiert. Das wird kein Spaziergang, aber wir werden das Ding wuppen."