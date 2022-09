BVB: Ex-Spielerin bricht Schweigen - "Man wurde langsam, aber sicher gebrochen"

In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Medium SVT berichtet die 30 Jahre alte Danielsson, die von 2020 bis 2021 für den BVB spielte, teils Verstörendes: „Jede Woche hat jemand aus dem Team geweint. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die mental so erschöpft und ausgepowert waren.“