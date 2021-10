DHB-Frauen: Deutschland startet in der EM-Quali gegen Griechenland und Belarus

„Wir sind Favorit, ein Sieg ist Pflicht“, sagte Bundestrainer Henk Groener vor der Partie gegen Griechenland am Donnerstag (ab 20.15 Uhr LIVE auf SPORT1) in Trier. Es gehe ihm ohnehin darum, „wie wir da auftreten. Unsere Aufgabe wird sein, das Spiel zu bestimmen und das Tempo vorzugeben.“ Die zweite Pflichtnummer wartet am Sonntag (ab 19.30 Uhr LIVE auf SPORT1) wieder in Trier gegen Belarus. (Alles zur Handball-EM der Frauen)