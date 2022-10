Gleiche Prämien! DHB setzt starkes Zeichen für den Frauensport

Aktuell bereitet sich die DHB-Auswahl mit Bundestrainer Gaugisch im ungarischen Tatabanya auf die EM vor. Am Montag steht das Testspiel gegen Gastgeber Ungarn (17 Uhr/Sportdeutschland.tv) auf dem Programm. Am Mittwoch geht es in der Generalprobe gegen Rumänien (18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), ehe am Samstag (20.30 Uhr in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica der EM-Auftakt gegen Polen steigt.