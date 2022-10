Handverletzung: Michalczik fällt für die Handball-EM aus

Damit geht Gaugisch mit einem 16 Spielerinnen umfassenden Kader in die beiden anstehenden Aufgaben. In Tatabanya trifft die deutsche Mannschaft am Montag auf Gastgeber Ungarn (17.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) und am Mittwoch auf Rumänien (18.00 Uhr/Sport1). Ihr erstes EM-Spiel bestreiten die DHB-Frauen am 5. November in Podgorica/Montenegro gegen Polen. Angeführt wird das Team von den beiden Kapitäninnen Alina Grijseels und Emily Bölk.