DHB-Frauen bei der EM auch ohne Döll - Hauf nachnominiert

Die 24-Jährige, die im September in Hennef einige Trainingstage mit der DHB-Auswahl absolviert hat, wird am Dienstagabend im Teamhotel in Tatabanya/Ungarn erwartet. Bei der EM-Generalprobe gegen Rumänien am Mittwoch (18.00 Uhr/Sport1) soll Hauf ihr Länderspiel-Debüt feiern.