Handball: Frauen-EM 2030 nach Frankreich und Belgien vergeben

SID 13.06.2026 • 10:56 Uhr Ein Jahr nach der Männer-WM steigt das nächste Großereignis in Frankreich.

Die Handball-EM der Frauen findet 2030 in Frankreich und Belgien statt. Dies gab der französische Verband am Samstag bekannt. Frankreich richtet ein Jahr zuvor bereits gemeinsam mit Deutschland die Männer-WM aus.

Die nächste Frauen-WM findet im kommenden Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei statt. 2028 teilen sich Dänemark, Schweden und Norwegen die Ausrichterrolle. Das Turnier 2032 hatte die Europäische Handball-Föderation (EHF) bereits im Dezember 2024 nach Deutschland, Dänemark und Polen vergeben.