Handball: Frauen-EM 2030 nach Frankreich und Belgien vergeben

Die Handball-EM der Frauen findet 2030 in Frankreich und Belgien statt. Dies gab der französische Verband am Samstag bekannt. Frankreich richtet ein Jahr zuvor bereits gemeinsam mit Deutschland die Männer-WM aus.
Hier findet die Handball-EM 2030 statt
Ein Jahr nach der Männer-WM steigt das nächste Großereignis in Frankreich.
Frankreich war bereits 2018 EM-Gastgeber
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Die nächste Frauen-WM findet im kommenden Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei statt. 2028 teilen sich Dänemark, Schweden und Norwegen die Ausrichterrolle. Das Turnier 2032 hatte die Europäische Handball-Föderation (EHF) bereits im Dezember 2024 nach Deutschland, Dänemark und Polen vergeben.
Frankreich wird nach 2018 zum zweiten Mal EM-Gastgeber bei den Frauen, für Belgien ist es die Premiere.