Frauen-Handball, EM: Rumänien - Deutschland im Liveticker

Der Fokus richtete sich direkt nach Abpfiff auf das letzte Hauptrundenspiel gegen Rumänien am Mittwoch (15.30 Uhr/Sportdeutschland.tv). „Wie es der Teufel so will, kann das noch entscheidend sein“, betonte Gaugisch. Mit einem Erfolg hätte Deutschland noch die Chance, auf den dritten Rang zu springen, der für das Spiel um Platz fünf berechtigt. (SERVICE: Alle Handball-News)