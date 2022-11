Handball-EM: Frankreich gewinnt Spitzenspiel

Die Olympiasiegerinnen aus Frankreich haben bei der Handball-EM das Spitzenspiel in der deutschen Gruppe II gewonnen und stehen vor dem Einzug ins Halbfinale. Das Team um Kapitänin Estelle Nze Minko, am Dienstag (20.30 Uhr) nächster Gegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), schlug Montenegro in Skopje/Nordmazedonien 27:19 (12:9) und festigte in der Hauptrunde den ersten Tabellenplatz.