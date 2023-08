EM-Qualifikation: Handballerinnen in Wetzlar gegen die Ukraine

Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihren Auftakt in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Wetzlar. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag bekannt gab, wird die Partie gegen die Ukraine am 12. Oktober (20.15 Uhr) ausgetragen. Im Anschluss reist die deutsche Mannschaft nach Tel Aviv, wo sie zwei Tage später auf Israel (18.30 Uhr) trifft.