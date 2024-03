Handball: Fünf Länder richten Frauen-EM 2026 aus

Die Handball-Europameisterschaft der Frauen wird 2026 gemeinsam von Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgerichtet. Das teilte der Kontinentalverband EHF am Freitag mit. Das Exekutivkomitee des Verbandes habe sich für gleich fünf Ausrichter-Länder entschieden, "um den Spitzen-Frauenhandball in so viele europäische Märkte wie möglich zu bringen", hieß es in einem Statement.