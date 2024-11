Handball-EM: Bleckmann verstärkt DHB-Frauen

Vor dem zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande hat Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch Dana Bleckmann von Borussia Dortmund nachnominiert. Die Rückraumspielerin (23) soll am Nachmittag zur DHB-Auswahl in Innsbruck stoßen und könnte am Sonntag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) ihr Debüt im Nationalteam feiern.