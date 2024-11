Kraftakt: DHB-Frauen quälen sich bei EM-Generalprobe zum Sieg

Nervös, fehleranfällig, unkonzentriert: Deutschlands Handballerinnen haben bei ihrer EM-Generalprobe nur mühsam Schwung für ihre anvisierte Medaillenjagd aufgenommen. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwang Außenseiter Österreich in Innsbruck nach einem Kraftakt zwar 28:26 (13:9), offenbarte fünf Tage vor dem Vorrundenauftakt gegen die Ukraine aber insbesondere in der Offensive reichlich Steigerungspotenzial.

Rechtsaußen Jenny Behrend (6 Tore) erzielte am Sonntag vor 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Olympiahalle die meisten Tore für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Das DHB-Team tat sich im eigenen Angriff, wenn dieser ohne Tempo auskommen musste, sehr schwer und leistete sich teils krasse Fehler. Trotz eines zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Vorsprungs drohte nach der Pause sogar eine Niederlage. Erst in der Schlussphase sorgten Emily Bölk und Co. für die Entscheidung.