Handball-EM: Dänemark löst letztes Halbfinal-Ticket

Dänemarks Handballerinnen sind als letztes Team in das EM-Halbfinale eingezogen. Der WM-Dritte gewann das direkte Hauptrundenduell um das Ticket für die Medaillenspiele gegen Ex-Weltmeister Niederlande 30:26 (15:13) und trifft nun auf Rekordweltmeister Frankreich. Im zweiten Halbfinale stehen sich ebenfalls am Freitag Titelverteidiger Norwegen und Co-Gastgeber Ungarn gegenüber. Die gesamte Finalrunde inklusive des Endspiels am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) wird in der Wiener Stadthalle ausgetragen.