Handball-EM: Frankreich und Ungarn im Halbfinale

Frankreich strebt den ersten EM-Titel seit 2018 an. Ungarn hatte 2004 zum bislang einzigen Mal bei einer Europameisterschaft triumphiert.

Frankreichs Weltmeisterinnen und die Co-Gastgeberinnen aus Ungarn haben bei der Handball-EM vorzeitig das Halbfinale erreicht. Die Französinnen setzten sich am Sonntagabend im ungarischen Debrecen mit 31:27 (19:13) gegen Schweden durch und lösten mit nun 8:0 Punkten ebenso das Ticket für die Vorschlussrunde wie die Ungarinnen, die zuvor mit 37:29 (20:15) gegen Rumänien gewonnen hatten.

Am Dienstag duellieren sich beide Teams noch im direkten Duell um den Gruppensieg. Für die Französinnen geht es um den zweiten EM-Titel nach 2018. Im Vorjahr holten sie WM-Gold, in diesem Sommer Olympiasilber im eigenen Land. Ungarn hatte 2004 zum bislang einzigen Mal bei einer Europameisterschaft triumphiert. Die Finalspiele finden allesamt in der Wiener Stadthalle statt.