Kantersieg zum EM-Abschluss: DHB-Frauen landen auf Platz 7

Vor 1836 Zuschauern in der Wiener Stadthalle zeigte das deutsche Team von Bundestrainer Markus Gaugisch gegen den WM-Elften eine beherzte Vorstellung. Die Basis für den ungefährdeten Erfolg bildete eine stabile Deckung, zudem produzierten die DHB-Frauen vorne kaum Fehlwürfe. Als beste deutsche Werferinnen glänzten Spielmacherin Annika Lott (6 Tore) und Turnierdebütantin Nina Engel (5). Spielerin des Spiels war am Mittwoch aber Filter, die mit etlichen Paraden und einer Quote von zeitweise mehr als 50 Prozent über sich hinaus wuchs. Filter hielt im zweiten Durchgang unter anderem drei Siebenmeter.