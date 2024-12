Nun warten die "Knallergegner": DHB-Frauen heiß auf Dänemark

Nach dem souveränen 36:27 zum Hauptrundenauftakt gegen die Schweiz ist die Hoffnung beim deutschen Team zurückgekehrt. Wenn es mit dem Kampf ums Edelmetall tatsächlich noch etwas werden soll, muss gegen den WM-Dritten Dänemark am Samstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) unbedingt ein Sieg her. "Wenn wir einen guten Tag erwischen, sind wir auf dem Level", meinte Bölk.

Wie Deutschland stehen auch die Däninnen nach dem 24:27 am späten Donnerstagabend gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Norwegen schon unter Druck. Vor dem Aufeinandertreffen in der Wiener Stadthalle haben beide Teams 2:2 Punkte auf dem Konto. Auf Halbfinalkurs liegen momentan die Mannschaften der Niederlande und Norwegens (beide 4:0 Zähler). Die Skandinavier sind übernächster deutscher Gegner am Montag (18.00 Uhr), ehe es zum Hauptrunden-Abschluss am Mittwoch (15.30 Uhr/alle Sportdeutschland.TV) noch gegen Slowenien geht.