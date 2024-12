"Tabelle lügt nicht": DHB zieht gemischtes EM-Fazit

„Die Tabelle lügt nicht. Das müssen wir so anerkennen“, sagte Meckes auf der Bilanz-Pressekonferenz in Wien: „Die Standortbestimmung bei dieser EM war aus meiner Sicht sehr wichtig und wir laufen daher auch nicht Gefahr, in irgendwelcher Weise abzuheben.“ DHB-Präsident Andreas Michelmann analysierte, dass sich Team „nach unten abgesetzt“ habe, „aber auch nicht nach vorne rangerutscht“ sei. Dennoch wolle man bei der Heim-WM im kommenden Jahr, „die Chance ergreifen, bis ins Halbfinale zu kommen. Das sollte bei der Heim-WM das Ziel sein.“