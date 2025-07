Handball-Sensation! Deutschland feiert ersten EM-Titel

Sensationeller Erfolg für die deutschen U19- Handballerinnen ! Die DHB-Frauen haben bei der EM in Montenegro ihre erste Medaille in der Turniergeschichte durch einen echte Coup vergoldet.

„Gratulation an ein fantastisches Team auf und neben dem Spielfeld! Ich bin beeindruckt, was Bundestrainer Christopher Nordmeyer mit dieser Mannschaft in den vergangenen Monaten entwickelt hat“, jubelte Ingo Meckes, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, der das Finale in Podgorica vor Ort verfolgte: „Im Jahr der Heim-WM hätten wir uns keinen besseren Impuls wünschen können.“