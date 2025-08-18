Gaugisch nach Ludwigsburg-Kollaps: "Gejammert haben wir alle"

SID 18.08.2025 • 16:00 Uhr Der Bundestrainer will jedoch 100 Tage vor der WM den Blick nach vorne richten.

100 Tage vor der Heim-WM will sich Bundestrainer Markus Gaugisch nicht mehr vom finanziellen Zusammenbruch des deutschen Handballmeisters HB Ludwigsburg beeinflussen lassen. „Gejammert haben wir alle in der ersten Woche, als es vorbei war“, sagte Gaugisch am Rande eines Medientermins in Dortmund: „Aber jetzt haben alle den Blick nach vorne gerichtet, die Spielerinnen sind bei Vereinen untergekommen und ich hoffe, dass jetzt alles in die richtige Richtung investiert wird.“

Bei dem Bundesliga-Klub, der Insolvenz angemeldet hat, waren einige DHB-Spielerinnen wie Anführerin Xenia Smits, DHB-Kapitänin Antje Döll oder Shootingstar Viola Leuchter unter Vertrag. Zunächst sei es für die Athletinnen, das Trainerteam und die Ludwigsburger Geschäftsstelle „eine Katastrophe“, sagte Gaugisch.

Gaugisch: „Es ist schon ein Luxus“

Aber der Vorfall habe auch „Auswirkungen auf die Optionen oder Möglichkeiten, die wir als Nationalmannschaft gehabt haben“. Er sei „schon glücklich“ gewesen, dass so viele Nationalspielerinnen in Ludwigsburg täglich zusammen trainiert hätten, sagte Gaugisch: „Es ist schon ein Luxus, wenn du eine eingespielte Reihe hast.“