Abschluss der EM-Qualifikation: Gaugisch setzt auf neue Kräfte

SID 17.03.2026 • 10:43 Uhr Nach dem vorzeitig gesicherten EM-Ticket von Deutschlands Handballerinnen experimentiert der Bundestrainer bei den letzten Quali-Spielen.

Neue Gesichter zum Quali-Abschluss: Frauenhandball-Bundestrainer Markus Gaugisch gibt in den letzten beiden Spielen der EM-Qualifikation frischen Kräften eine Chance. In seinem Aufgebot für die Partien in Skopje gegen Nordmazedonien (8. April) und in Hamm gegen Belgien (12. April) stehen neben zwölf Vize-Weltmeisterinnen etliche Spielerinnen, die vor ihrer ersten Länderspiel-Woche mit der A-Nationalmannschaft stehen.

„Durch die vorzeitige Qualifikation für die EHF Euro können und wollen wir hoch belasteten Spielerinnen Pausen ermöglichen“, begründete Gaugisch: „So nutzen wir die Chance, junge Spielerinnen zu testen und frühzeitig in unsere Abläufe zu integrieren. Das ist perspektivisch wichtig. Sportlich ist das Ziel trotz der größeren Rotation klar: Wir wollen die EHF EURO Qualifiers mit zwei Siegen abschließen.“

Während Aimée von Pereira und Mareike Thomaier nach überstandenen Verletzungen zurückkehren wollen, werden Torhüterin Katharina Filter, Emily Vogel und Alexia Hauf die gesamte Lehrgangswoche pausieren. Ein Quartett um Torhüterin Sarah Wachter, Alina Grijseels, Viola Leuchter und Annika Lott wird jeweils nur ein Spiel in der April-Woche bestreiten.

Neu im deutschen Aufgebot stehen mit den beiden Außenspielerinnen Chiara Rohr und Jana Walther, Kreisläuferin Aylin Bornhardt sowie den Rückraumspielerinnen Marlene Tucholke und Lara Däuble gleich fünf Spielerinnen, die im vergangenen Sommer mit den DHB-Talenten Gold bei der U19-Europameisterschaft gewannen. Bornhardt sowie die ebenfalls nominierte Kreisläuferin Ida Petzold von der TuS Metzingen werden dabei ausschließlich die beiden Trainingstage in Großwallstadt mit der DHB-Auswahl absolvieren.

Die Qualifikation für die EM-Endrunde, die vom 3. bis zum 20. Dezember in fünf Ländern ausgetragen wird, hatten Deutschlands Handballerinnen bereits Anfang März klar gemacht, nun geht es im letzten Lehrgang der Länderspiel-Saison um einen perfekten Abschluss.

Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Marie Weiss (TuS Metzingen), Laura Kuske (Thüringer HC), Sarah Wachter (Borussia Dortmund/ab Donnerstag, 9. April)