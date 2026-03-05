"Zähe Geschichte" - DHB-Coach nach Sieg unzufrieden

SID 05.03.2026 • 05:40 Uhr Der Handball-Bundestrainer der Frauen kann bei der „zähen Geschichte“ gegen Slowenien die angestrebte Entwicklung nicht vorantreiben.

Das erste Spiel nach dem Silbercoup der deutschen Handballerinnen hatte sich Markus Gaugisch anders vorgestellt. „Das Spiel lief jetzt nicht so, dass wir an Dingen weiterarbeiten konnten, die wir uns vorgenommen haben“, ärgerte sich der Bundestrainer nach dem am Ende souveränen 30:23 (16:15) im EM-Qualifikationsspiel in Slowenien.

Schließlich steht bei dem 51-Jährigen stets alles im Zeichen der Weiterentwicklung seiner Mannschaft: Mit den DHB-Frauen will er nachhaltig in der Weltspitze anklopfen, seinen Vertrag beim Verband verlängerte er im Nachgang des Erfolgs bei der Heim-WM dafür bis 2028.

DHB-Team bekommt nächste Chance

Zumindest am Mittwochabend gegen ruppige Sloweninnen sei dies aber kaum möglich gewesen, es war „sehr, sehr viel Unruhe drin“, sagte Gaugisch, „ich weiß gar nicht, wie viele Zeitstrafen wir bekommen haben.“ Aus diesem Grund sei das Spiel nicht so gewesen, „dass wir das so richtig in den Fokus rücken konnten“. Trotzdem habe er aber auch „viele Rückmeldungen“ erhalten, durch die „wir sehen können, wie es aussehen kann“.