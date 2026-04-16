Handball-EM: Losglück für Deutschland

SID 16.04.2026 • 19:05 Uhr Das Los meint es gut mit den WM-Silbermedaillengewinnerinnen. Das deutsche Team geht bei der EM zunächst den Topteams aus dem Weg.

Deutschlands Handballerinnen haben bei der Europameisterschaft am Jahresende (3. bis 20. Dezember) in Polen, Tschechien, Rumänien, der Türkei und der Slowakei eine machbare Gruppe und eine günstige mögliche Reiseroute erwischt.

Die WM-Zweiten von Bundestrainer Markus Gaugisch, die bei der vergangenen EM 2024 nur Siebte wurden, treffen in Gruppe F auf Schweden, Co-Gastgeber Slowakei und Serbien. Spielort ist die slowakische Hauptstadt Bratislava. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

„Wir können mit unserer Gruppe zufrieden sein“, sagte Gaugisch: „Schweden steckt im Umbruch, ist aber weiterhin eine ambitionierte und starke Mannschaft. Serbien kennen wir noch von der Heim-WM und gegen die Slowakei vor deren Heimkulisse zu spielen, macht sicher Spaß.“

Handball-EM: Deutschland müsste nur einmal umziehen

Die zwei besten Teams jeder der sechs Vorrundengruppen erreichen die zwei Zwischenrundengruppen des Turniers. Hier könnte es dann für Deutschland gegen Frankreich und die Niederlande gehen, die laut Gaugisch „schwer zu bespielen sind“.