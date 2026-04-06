Handball: Stars verstärken DHB-Team für EM-Qualifikation

SID 06.04.2026 • 10:59 Uhr Verletzungen sorgen für Kaderänderungen bei den deutschen Vizeweltmeisterinnen. Zwei Stars müssen früher als geplant aushelfen.

Bundestrainer Markus Gaugisch wird seine Star-Handballerinnen in den letzten beiden Spielen der EM-Qualifikation nun doch stärker als gedacht einbinden. Nach verletzungsbedingten Absagen steht Spielmacherin Alina Grijseels nun doch schon am Mittwoch (18.00 Uhr/sportschau.de und Dyn) in Nordmazedonien im Aufgebot.

Torhüterin Katharina Filter stößt für das abschließende Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/Pro Sieben MAXX und Dyn) gegen Belgien in Hamm zum Team der Vizeweltmeisterinnen.

Deutschlands „Handballerin des Jahres“ Filter vom dänischen Erstligisten Esbjerg sollte eigentlich in den sportlich für die bereits qualifizierte DHB-Auswahl nur wenig bedeutenden Spielen eine Pause erhalten. Grijseels (Borussia Dortmund) war nur für das Spiel gegen Belgien vorgesehen gewesen.

DHB-Comeback nach drei Jahren

Neu im Aufgebot ist zudem Lena Degenhardt, die Rückraumspielerin kehrt nach drei Jahren ins DHB-Team zurück. Verletzt abgesagt hatten Sarah Wachter, Annika Lott und Marlene Tucholke. – Das Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für die Spiele in Nordmazedonien und gegen Belgien:

Tor: Marie Weiss (TuS Metzingen), Laura Kuske (Thüringer HC), Katharina Filter (Team Esbjerg/nur zweites Spiel)