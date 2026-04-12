Makellos zur EM: DHB-Frauen deklassieren Belgien

SID 12.04.2026 • 19:32 Uhr Der Sieg gegen Belgien gerät nie in Gefahr. Der Blick geht nun gen Kattowitz, wo am Donnerstag die EM-Auslosung stattfindet.

Deutschlands Handballerinnen haben mit einem Torfeuerwerk eine makellose EM-Qualifikation perfekt gemacht. Die Vizeweltmeisterinnen von Bundestrainer Markus Gaugisch bezwangen Belgien am Sonntag in Hamm mit 45:25 (22:14) und fuhren damit den sechsten Sieg im sechsten Quali-Spiel ein. Die Teilnahme an der EM-Endrunde in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei (3. bis 20. Dezember) hatte bereits vor der Partie festgestanden.

Kapitänin Antje Döll war vier Tage nach dem 35:27 in Nordmazedonien mit sieben Toren die beste Schützin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Vor 2311 Zuschauern in der ausverkauften Halle überzeugte das deutsche Team mit einer konzentrierten Vorstellung, der Sieg geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Deutschland schloss seine Qualifikationsgruppe 3 damit mit 12:0 Punkten ab.

DHB-Coach Gaugisch setzte zu Beginn auf seine vermeintlich beste Formation und bot ausschließlich Spielerinnen auf, die im vergangenen Dezember WM-Silber in den Niederlanden geholt hatten. Die DHB-Frauen erarbeiteten sich früh eine komfortable Führung. Auch Torhüterin Katharina Filter, die nach dem Erfolg in Skopje zum deutschen Team gestoßen war, trug sich mit zwei Würfen ins leere belgische Tor doppelt in die Torschützinnenliste ein.

Deutschlands Handballerin des Jahres machte im ersten Abschnitt mit 33 Prozent parierter Bälle zudem defensiv einen guten Job, weshalb der deutsche Vorsprung immer größer wurde. Belgiens Plan, mit einem Sieben-gegen-Sechs Lücken in der deutschen Defensive zu reißen, ging auch nach der Pause nur selten auf.

So erzielte Marie Weiss, die im zweiten Durchgang für Filter zwischen die Pfosten rückte, ebenfalls einen Treffer über das gesamte Feld. Gaugisch nutzte mit zunehmender Spieldauer die Breite seines Kaders und brachte unerfahrene Spielerinnen wie Jana Walther.