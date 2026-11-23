Erstes Ziel der deutschen Handballerinnen sei das Finalwochenende, das auch das Spiel um Platz 5 umfasst.

Kapitänin Antje Döll hat vor dem Start der finalen EM-Vorbereitung der deutschen Handballerinnen Lust auf die nächste Erfolgsgeschichte. „Ich empfinde wirklich diese Gier darauf, das zu bestätigen, was wir letzten Dezember gezeigt haben. Das sehe und spüre ich auch in der Mannschaft, dass da wirklich überhaupt keine Zweifel aufkommen“, sagte die 38-Jährige dem SID. Bei der Heim-WM 2025 hatte das DHB-Team das Finale (20:23 gegen Norwegen) erreicht.

Bei der EM, die ab dem 3. Dezember in fünf Ländern ausgetragen wird, erhoffe sie sich den Einzug ins Halbfinale. „Dafür sind wir alle zu erfolgsorientiert, als dass wir am Ende mit dem sechsten oder fünften Platz super happy wären. Wenn es aber nicht über dieses Spiel um Platz fünf hinaus geht, dann muss man damit leben und darf auch nicht denken, dass alles schlecht gelaufen ist“, sagte Döll.

Ihr Traum sei indes eine Medaille. „Das Wichtigste ist, dass man sich am Ende auch nichts vorwerfen kann. Natürlich träume ich auch von einer EM-Medaille und alle anderen Mädels auch. Es ist ein gutes Ziel, das wir mit der Teilnahme am Finalwochenende, was auch das Spiel um Platz 5 umfasst, ausgesprochen haben. Aber wir werden uns auch nicht unter Wert verkaufen“, sagte sie.

Die DHB-Frauen starten am Montag mit ihrer unmittelbaren Turnier-Vorbereitung. Nach zwei finalen Testspielen am Donnerstag und Samstag gegen den Olympiazweiten Frankreich trifft das deutsche Team am 4. Dezember zum EM-Auftakt in Bratislava auf Schweden. Die Französinnen seien zuvor ein willkommener Gegner. „Das sind echte Gradmesser vor der EM. Das ist auch sehr wichtig für uns, weil Frankreich auch ein Gegner in der Hauptrunde sein kann. Deswegen ist es natürlich gut, sich so zu präparieren“, sagte Döll.