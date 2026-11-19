Xenia Smits ist zwei Wochen vor dem EM-Start zurück auf dem Handballfeld. Vieles deutet auf eine Turnier-Teilnahme hin - nur drei Monate nach der Geburt ihres Kindes.

Vom Kreißsaal auf die ganz große EM-Bühne in nur drei Monaten – Xenia Smits steht unmittelbar vor einem Wahnsinns-Comeback in der Nationalmannschaft. Die junge Mutter wird voraussichtlich dabei sein, wenn sich Deutschlands Handballerinnen ab Montag auf ihre bevorstehende Medaillen-Mission einschwören.

„Wenn Xenia signalisiert, dass alles passt, bin ich guter Dinge, dass sie ready ist, um am Montag bei uns aufzuschlagen“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch im Interview mit der Nachrichtenagentur SID. Es sei zwar „noch kein Fakt und zu 100 Prozent fix. Aber wir wollen das, sie will das. Und wenn ihr Körper mitspielt, dann sieht das sehr gut aus.“

Handballerin Smits ist erst seit Ende August Mutter

Smits‘ Geschichte klingt absurd. Erst Ende August brachte die 32-Jährige ihr erstes Kind Finn zur Welt, in der vergangenen Woche feierte sie das Comeback für ihren dänischen Klub Odense Handbold in Liga und Champions League. „Ich bin glücklich, wieder Handball spielen und wieder mit der Mannschaft arbeiten zu können“, hatte Smits überglücklich nach ihrem Premiereneinsatz für Odense auf dem Instagram-Kanal des Klubs gesagt.

Gaugisch nahm das mit Freude zur Kenntnis. Vieles deutet darauf hin, dass die unmittelbare Turniervorbereitung mit den beiden finalen Testspielen gegen den Olympiazweiten Frankreich am Montag mit Smits beginnen kann. Als Trainer, der Smits kennt wie kaum ein anderer, weiß Gaugisch, dass der defensivstarken Rückraumspielerin alles zuzutrauen ist. „Xenia ist niemand für halbe Sachen. Wenn sie reingeht, dann voll. Das steckt in ihrer Persönlichkeit, das steckt in ihrer Mentalität. Wenn sie fit genug ist, dann wird sie bei der EM dabei sein“, betonte er.

Zwischen Kreißsaal und Comeback liegen im Spitzensport häufig nur wenige Monate. Nicht nur die Sportwelt staunte, als etwa Tennisstar Serena Williams im Frühjahr 2018 nach gerade einmal fünf Monaten in den Wettkampfsport zurückkehrte – Smits war nach der Geburt ihres Sohnes noch schneller.

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„Xenia ist eine Inspiration“

„Xenia ist eine Inspiration, wie sie das macht“, sagt Gaugisch. Man könne sich „kein besseres Vorbild ausdenken“. Smits sei „ein tolles Beispiel, dass es möglich ist, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, wenn man es 100 Prozent möchte und die nötige Unterstützung erhält.“ Mit ihrer Familie zeige sie, „dass es möglich ist, Rollen modern zu verteilen und auch als Mutter ihren Traum zu verwirklichen und ihre beruflichen Ziele realisieren zu können. Das ist geil!“

Smits gehört seit Jahren zu den prägenden Figuren der deutschen Auswahl, WM-Silber im vergangenen Jahr bedeutete für das DHB-Team die erste deutsche Medaille bei einer Weltmeisterschaft seit 18 Jahren. Die gebürtige Belgierin absolvierte bislang 156 Länderspiele für Deutschland und erzielte dabei 362 Tore. Das WM-Finale gegen Norwegen (20:23) am 14. Dezember 2025 war ihr bis dato letztes Spiel mit dem Adler auf der Brust.

Nun ist Smits zurück auf dem Handballfeld. Und am Montag womöglich auch in der Nationalmannschaft. Die Zeit spricht für Smits, denn noch sind es zwei Wochen bis zum deutschen EM-Auftakt am 4. Dezember in Bratislava gegen Schweden.