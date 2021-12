Handball, Frauen-WM: Spielplan, Favoriten, deutsche Chancen

Die 25. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen startet am Mittwoch in Spanien. Gespielt wird in Granollers, Lliria, Castellon de la Plana und Torrevieja. Titelverteidiger sind die Niederlande, größte bisherige Erfolge der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) sind der WM-Titel 1993 und die dritten Plätze von 1965, 1997 sowie 2007. Bei der WM in Japan vor zwei Jahren vergab das deutsche Team die große Chance aufs Halbfinale und verpasste als Achter letztlich auch die Olympischen Spiele in Tokio. Rekordweltmeister ist Russland mit sieben Titeln.