Handball-WM der Frauen: Deutschland - Ungarn LIVE im TICKER

Die deutschen Handballerinnen treffen in der WM-Hauptrunde in Spanien auf Rekordeuropameister Dänemark, Asienmeister Südkorea und Außenseiter Republik Kongo. Die Afrikanerinnen sicherten sich am Montag durch ein 33:24 (18:9) gegen Tunesien das letzte noch offene Ticket in der deutschen Parallelgruppe F. (DATEN: Tabellen der Handball-WM der Frauen)