Trotz Viertelfinal-Kurs: DHB-Frauen denken weiter „von Spiel zu Spiel“

Erster Hauptrunden-Gegner für Deutschland (4:0 Punkte) ist in Granollers bei Barcelona am Mittwoch (18.30 Uhr) Außenseiter Republik Kongo (0:4). Am Freitag (15.30 Uhr) geht es gegen Asienmeister Südkorea (2:2), bevor am Sonntag (20.30 Uhr/alle sportdeutschland.TV) das Duell mit Rekordeuropameister Dänemark (4:0) ansteht. Die besten zwei Teams der vier Hauptrunden-Gruppen ziehen in die K.o.-Phase des XXL-Turniers mit 32 Teams ein.