WM-Play-offs: Handballerinnen gegen Griechenland

Die deutschen Handballerinnen treffen in den WM-Play-offs auf Griechenland. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch hat im Hinspiel am 7. oder 8. April 2023 Heimrecht, das Rückspiel findet am 11. oder 12. April in Griechenland statt. Das ergab die Auslosung am Samstag im slowenischen Ljubljana. Die Weltmeisterschaft findet vom 30. November bis 17. Dezember 2023 in Norwegen, Schweden und Dänemark statt.