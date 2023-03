DHB-Frauen wollen "geile Leistung" zeigen

Emily Bölk kann den Start ins Länderspieljahr 2023 kaum abwarten. "Wir sind Feuer und Flamme, eine geile Leistung auf die Platte zu bringen", sagte die Kapitänin der deutschen Handballerinnen vor dem Härtetest am Freitag (19.30 Uhr/sportdeutschland.TV) gegen Ungarn in Ludwigsburg.

Auch Markus Gaugisch will in seiner baden-württembergischen Heimat den Grundstein für ein erfolgreiches WM-Jahr legen. Am Sonntag (15 Uhr/sportdeutschland) macht eine weitere Partie gegen Polen in Heidelberg den Länderspiel-Doppelpack perfekt. "Ich freue mich tierisch auf die Spiele in der Region. Die Situation gibt einen Extrakick", sagte der Bundestrainer.

Nach der Weltmeisterschaft im kommenden Winter soll der Traum von den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris ein gutes Stück realer geworden sein soll. "Es erhöht eher die Lust als den Druck. Es ist ein wahnsinniges Ziel. Die Möglichkeit dorthin zu kommen, treibt uns alle an", sagte Gaugisch und ergänzte: "Wir sind sowohl individuell als auch mannschaftlich noch lange nicht am Limit."

Der Weg bis zur ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 ist allerdings weit. Voraussetzung ist ein Platz in einem Qualifikationsturnier - dieses erreicht die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) sicher, wenn sie bei der Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden (30. November bis 17. Dezember) unter die besten sieben Teams kommt.

Der Weg zu den Titelkämpfen führt im April über Underdog Griechenland: Am Ostersonntag in Hamm (Westfalen) sowie drei Tage später in Chalkida (12. April) wird die Qualifikation für die Titelkämpfe nur eine Formsache sein. Der Lehrgang mit den ersten Länderspielen seit der enttäuschenden EM im November steht deshalb voll im Fokus der Weiterentwicklung.